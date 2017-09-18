Brother LC129XLVALBP Cartucce InkJet Originali, Alta Capacità, fino a 2400 Pagine Nero, fino a 1200 Pagine Colori, per Stampanti MFCJ6920DW e MFCJ6520DW MultiPack, Nero/Ciano/Magenta/Giallo

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📋 Descrizione Prodotto

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color Cyan/Yellow/Magenta/Black
releaseDate 2017-09-18T00:00:01Z
size LC 129XL/LC 125XL
unitCount 1

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