📋 Descrizione Prodotto

Candy Idea Forno a Microonde 20 Litri, 700W, 13 Programmi di Cottura, Funzioni Defrost e Start Express, Child Lock, App hOn, Libera Installazione, 45,2 x 33,5 x 26,2 cm, Bianco - CMW2070DW è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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