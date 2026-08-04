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Tristar Tostiera – Piastre grill – Coperchio con bloccaggio – 750 W – Rivestimento antiaderente – Facili da pulire – Con chiusura di sicurezza – SA-3050
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Tristar Tostiera – Piastre grill – Coperchio con bloccaggio – 750 W – Rivestimento antiaderente – Facili da pulire – Con chiusura di sicurezza – SA-3050

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4.2/5 (2669 recensioni)
€13.49 €20.99
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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
releaseDate 2014-01-01T00:00:01Z
size Due pezzi
unitCount 1

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