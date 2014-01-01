Moulinex LM841110 Easy Soup, Soup Maker con Acciaio Inossidabile, Facile Da Usare per Preparare Zuppe e Frullati, Capacità 1.2 Litri, 4 Programmi di Cottura e Sistema di Mantenimento al Caldo

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📋 Descrizione Prodotto

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color Argento
releaseDate 2014-01-01T00:00:01Z
size 22.4 cm x 23.4 cm x 39.6 cm
unitCount 1

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