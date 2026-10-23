Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g
-40%
Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g - Immagine 1 Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g - Immagine 2 Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g - Immagine 3 Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g - Immagine 4

Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g

Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g costa €1.79 su Amazon.it, rispetto a €2.99 di prezzo precedente (risparmio 1.20). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 2915 recensioni.

4.4/5 (2915 recensioni)
€1.79 €2.99
Risparmi 40%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Pavesi Biscotti Frollini Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 40%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color marrone scuro
releaseDate 2016-09-14T00:00:01Z
size 400 g (Confezione da 1)
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Alimentari e cura della casa