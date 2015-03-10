📋 Descrizione Prodotto

Rotoloni Regina - 8 Maxi Rotoli di Carta Igienica, 500 Fogli a 2 Veli, Lunghi Più del Doppio dei Normali Rotoli, Confezione 50% in Plastica Riciclata, Carta 100% Certificata FSC è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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