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Pigna, Blocco da Disegno con 4 angoli PignaQuattro, Formato 33x48 cm., 20 Fogli da 220 g/m², Perfetto per Disegni e Schizzi, Carta Liscia, confezione 1 pezzo

4.7/5 (330 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color bianco
releaseDate 2018-03-01T00:00:01Z
size 33 x 48 cm
unitCount 1

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