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📋 Descrizione Prodotto

Amazon Basics Cassaforte in Serratura con tastiera digitale, 14 litri, 35 x 25 x 25 cm (larghezza x profondità x altezza), per custodire denaro, contanti, gioielli, documenti, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Nero
releaseDate 2016-02-11T00:00:01Z
size 14 litri
unitCount 1

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