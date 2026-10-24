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Kinder Happy Hippo, Wafer al Latte e Nocciola, 28 Pezzi | Wafer croccanti a forma di ippopotamo con cremoso ripieno al latte e nocciola, snack ideali per una pausa

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releaseDate 2012-09-27T00:00:01Z
size 28 Unità (Confezione da 1)
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