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Tristar HD-2359 asciugacapelli con manico pieghevole - Dimensioni compatte - Pratico per i viaggi - 1200 W - Cavo da 1,7 m - Doppio voltaggio per l'uso in tutto il mondo - 2 impostazioni di velocità
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Tristar HD-2359 asciugacapelli con manico pieghevole - Dimensioni compatte - Pratico per i viaggi - 1200 W - Cavo da 1,7 m - Doppio voltaggio per l'uso in tutto il mondo - 2 impostazioni di velocità

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📋 Descrizione Prodotto

Tristar HD-2359 asciugacapelli con manico pieghevole - Dimensioni compatte - Pratico per i viaggi - 1200 W - Cavo da 1,7 m - Doppio voltaggio per l'uso in tutto il mondo - 2 impostazioni di velocità è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Nero
releaseDate 2016-12-06T00:00:01Z
size Taglia unica
unitCount 1

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