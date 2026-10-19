📋 Descrizione Prodotto

De'Longhi Termoconvettore, 3 Livelli di Potenza, Funzione Antigelo, Timer 24 Ore, Compatto con Maniglie per il Trasporto, Termostato di Sicurezza, Stanze Fino a 60 m3, 2000W, HSX2320, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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