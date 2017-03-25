📋 Descrizione Prodotto

Ariete 4164 Steam Mop 10in1, Scopa Lavapavimenti a Vapore, 1500 W, Capacità 350 L, Vapore Immediato, Autonomia, Testa Snodabile, Bianco/Azzurro è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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