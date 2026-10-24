Amazon Basics Tenda da doccia, in tessuto resistente all'acqua e alla muffa, con occhielli e ganci, lavabile in lavatrice, 180 x 180 cm, bianco costa €9.49 su Amazon.it, rispetto a €12.21 di prezzo precedente (risparmio 2.72). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 41821 recensioni.
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