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Kinder Bueno White - Snack al Cioccolato Bianco e Nocciola, un Wafer Ripieno di Crema alle Nocciole Ricoperto da Cioccolato Bianco e Granella Meringata al Cacao, 3 Confezioni

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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco E Rosso
releaseDate 2016-09-19T00:00:01Z
size 3 Pack
unitCount 3

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