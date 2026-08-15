📋 Descrizione Prodotto

Amazon Basics Scaffaliera a 3 ripiani stretti, con rotelle, altezza dei ripianie piedini regolabili, peso massimo 340 kg, Cromo, 34 x 58.9 x 83.2 cm ( D x W x H) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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