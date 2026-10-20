Mikado Cioccolato Fondente, Bastonicino Sottile e Croccante, Ricoperto di Gustoso Cioccolato Fondente, Pratico da mangiare e adatto per ogni occasione,, 24x39g (24 Confezioni da 39g)

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📋 Descrizione Prodotto

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releaseDate 2023-12-18T00:00:01Z
size 39 g (Confezione da 24)
unitCount 24

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