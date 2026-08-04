Perlegear Supporto da Parete per TV da 26 a 65 Pollici, Staffa TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Max VESA 400x400, Supporto Ultra Resistente 45 kg - PGMFK6

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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero
releaseDate 2019-10-13T00:00:01Z
size 26-60 pollici da parete/Girevole ed Estendibile​
unitCount 1

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