Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero
-24%
Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero - Immagine 1 Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero - Immagine 2 Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero - Immagine 3 Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero - Immagine 4 Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero - Immagine 5

Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero

Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero costa €15.23 su Amazon.it, rispetto a €20.05 di prezzo precedente (risparmio 4.82). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 38590 recensioni.

4.5/5 (38590 recensioni)
€15.23 €20.05
Risparmi 24%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Amazon Basics Bastone per tenda estensibile con terminali a sfera, diametro 19 mm, da 91 a 183 cm, nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 24%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Nero
releaseDate 2017-08-30T00:00:01Z
size 91 a 183 cm
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Casa e cucina