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Guzzini Set 24 Posate My Fusion, Blu Opaco, 16.8 x 7.5 x h25.5 cm

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color Blu
size 16.8 x 7.5 x h25.5 cm
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