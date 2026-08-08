Amazon Basics Scaffaliera 5 ripiani medi, con rotelle da 10,2 cm, altezza dei ripianie piedini regolabili, peso massimo 680 kg, Cromo, 36 x 76 x 164 cm (D x W x H)

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€74.69 €97.20
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📋 Descrizione Prodotto

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color Cromo
releaseDate 2018-01-24T00:00:01Z
size 36 L x 76 W x 164 H cm
unitCount 1

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