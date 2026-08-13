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Vileda Aluminium 100 Stendibiancheria a Cavalletto con Ruote, Stendino con Ali Laterali, in Alluminio, Grigio, 4 x 55.5 x 131.5 cm

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color Grigio
releaseDate 2021-09-01T00:00:01Z
size 4 x 55.5 x 131.5 cm
unitCount 1

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