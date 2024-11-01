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SONGMICS Stand Appendiabiti con Rotelle, Portabiti per Carico Pesante, Barra Estensibile, Portata 130 kg, 45 x (110-150) x 162,9 cm, Metallo Cromato, Colore Argento HSR11S
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SONGMICS Stand Appendiabiti con Rotelle, Portabiti per Carico Pesante, Barra Estensibile, Portata 130 kg, 45 x (110-150) x 162,9 cm, Metallo Cromato, Colore Argento HSR11S

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📋 Descrizione Prodotto

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color Argento
size (110-150)l cm
unitCount 1

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