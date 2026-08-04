Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246
-23%
Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 - Immagine 1 Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 - Immagine 2 Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 - Immagine 3 Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 - Immagine 4 Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 - Immagine 5

Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246

Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 costa €16.99 su Amazon.it, rispetto a €21.99 di prezzo precedente (risparmio 5.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 5019 recensioni.

4.4/5 (5019 recensioni)
€16.99 €21.99
Risparmi 23%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 23%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Nero
releaseDate 2017-08-30T00:00:01Z
size 600W
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Casa e cucina