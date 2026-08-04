Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 costa €16.99 su Amazon.it, rispetto a €21.99 di prezzo precedente (risparmio 5.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 5019 recensioni.
Tristar Macchina da Caffè, Capacità 6 Tazze, 600W, Funzione Mantieni Caldo, Spegnimento Automatico, Filtro Permanente, Sistema Antigoccia, Compatta e Portatile, Facile da Pulire, CM-1246 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 23%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.