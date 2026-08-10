📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Sedia a Dondolo in Legno di Betulla, Poltrona a Dondolo con Poggiapiedi Regolabile a 5 Altezze, Fodera in Cotone, Portata 150 kg, Grigio Chiaro LYY41G, 67 x 125 x 91 cm è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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