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Lavavetri Aspiragocce Kärcher WV 2 Black Edition per la Pulizia di Vetri, Piastrelle, Cabine Doccia, Piani a Induzione, Serbatoio 100ml, Resa con una carica 75mq, Ampiezza Bocchetta 28cm

4.3/5 (35911 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero/Giallo
releaseDate 2018-01-24T00:00:01Z
size Autonomia Batteria 35 min
unitCount 1

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