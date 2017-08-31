📋 Descrizione Prodotto

Moulinex LM811D PerfectMix + Blender Frullatore Tritatutto Elettrico, Tecnologia Powelix, Multifunzione, 1200W, Capacità totale 2L (utile 1.5L), 3 Programmi, Vaso in Vetro Termoresistente è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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