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Nutella B-ready - 6 Snack Dolci Monoporzione, Croccante Cialda di Pane con un Cremoso Ripieno di Nutella, 132 gr

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color Marrone
releaseDate 2019-11-13T00:00:01Z
size 132 gramos
unitCount 6

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