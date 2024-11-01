📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS OBN86BK Sedia da ufficio ergonomica, girevole, con braccioli regolabili in altezza, schienale in tela traspirante, nera, 64 x 55 x (117-126,5) cm è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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