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SONGMICS Stand Appendiabiti con Ruote, Attaccapanni Estensibile per Carichi Pesanti, Portata Totale 100 kg, 45 x (92-132) x 161,5 cm, Facile da Montare e Spostare, Argento HSR13S
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📋 Descrizione Prodotto

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color Argento
size (92-132)l cm
unitCount 1

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