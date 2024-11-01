📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Stand Appendiabiti con Ruote, Attaccapanni Estensibile per Carichi Pesanti, Portata Totale 100 kg, 45 x (92-132) x 161,5 cm, Facile da Montare e Spostare, Argento HSR13S è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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