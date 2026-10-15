Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX
-26%
Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX - Immagine 1 Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX - Immagine 2 Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX - Immagine 3 Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX - Immagine 4 Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX - Immagine 5

Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX

Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX costa €16.99 su Amazon.it, rispetto a €22.99 di prezzo precedente (risparmio 6.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.3 su 5 con 3423 recensioni.

4.3/5 (3423 recensioni)
€16.99 €22.99
Risparmi 26%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Powerbar Isoactive Red Fruit 1320g - Bevanda Sportiva Isotonica - 5 Elettroliti + C2MAX è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 26%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Standard
releaseDate 2018-11-08T00:00:01Z
size 40 Porzioni
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona