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VASAGLE Appendiabiti con Scarpiera, Mobile da Ingresso con Panca, 4 in 1, 9 Ganci Rimovibili, Barra Attaccapanni, Entrata Corridoio, 33,7 x 72 cm, Industriale, Marrone Vintage e Nero HSR40B

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📋 Descrizione Prodotto

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color Marrone Vintage + Nero
size 33.7 x 72 x 183 cm

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