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Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows
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Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows

Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows costa €23.03 su Amazon.it, rispetto a €59.99 di prezzo precedente (risparmio 36.96). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 5454 recensioni.

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color Nero
releaseDate 2020-12-17T00:00:01Z
size M310
unitCount 2

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