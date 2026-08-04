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📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Muro, Set da 3, Parete, 30/35/40 cm, Mensole Decorative, Portata di 10 kg, per Soggiorno Studio Bagno Cucina, Nero Lucido LWS40BK, Legno ingegnerizzato, 10 x 30/35/40 x 7/8/9 cm (P x L x A) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Nero Lucido
size 40 x 10 x 9 cm, 35 x 10 x 8 cm, 30 x 10 x 7 cm
unitCount 1

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