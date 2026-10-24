SONGMICS Carrello Stretto a 4 Cassetti, da Bagno Cucina, Plastica PP | Carrellino Compatto, Larghezza 17,3 cm, 45,2 x 17,3 x 84 cm, Bianco Nuvola, Collezione DENNYS KFR08WT costa €44.24 su Amazon.it, rispetto a €53.99 di prezzo precedente (risparmio 9.75). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 1963 recensioni.
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