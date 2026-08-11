📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Tavolo da Bar Industriale da Cucina, Tavolo da Pranzo con Struttura in Metallo Massiccio, per Cocktail, Bar, Cantina per Feste, Ristorante, Soggiorno, Effetto Legno, 120 x 60 x 90 cm LBT91X è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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