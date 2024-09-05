📋 Descrizione Prodotto

DJI Neo, mini drone con fotocamera UHD 4K per adulti, 135g drone che vola da solo e ti segue, decollo dalla mano, tracciamento del soggetto, QuickShot, video stabilizzati, (senza radiocomando) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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