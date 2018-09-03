Russell Hobbs Macchina Caffè Americano, Timer programmabile, Spegnimento automatico, mantenimento in caldo, portafiltro rimovibile, antigoccia, 1.25 L, fino a 10 tazze, 1100 W,Victory 24030-56

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📋 Descrizione Prodotto

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color Acciaio Satinato
releaseDate 2018-09-03T00:00:01Z
size Kaffeemaschine mit Timer
unitCount 1

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