📋 Descrizione Prodotto

Russell Hobbs Ferro da Stiro One Temperature tutti i Tessuti, Anticalcare, Autopulente, Colpo di vapore 210g/min, Vapore Continuo 50g/min, capienza 350 ml , 2600 W, Ceramica e Tormalina, 25090-56 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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