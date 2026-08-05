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Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu
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Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu - Immagine 1 Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu - Immagine 2 Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu - Immagine 3 Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu - Immagine 4 Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu - Immagine 5

Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu

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📋 Descrizione Prodotto

Ferro da stiro a vapore Clatronic DB 3703, piastra speciale in acciaio inox, alimentazione a cavo tramite snodo girevole a 360°, serbatoio dell'acqua trasparente (circa 150 ml), nero/blu è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Nero/Blu
releaseDate 2026-08-10T00:00:01Z
size único
unitCount 1

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