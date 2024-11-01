📋 Descrizione Prodotto

LAICA Stream Line Caraffa Filtrante - 2,3L - Blu - Timer Digitale - 13 Filtri bi-flux Inclusi, Preserva i Sali Minerali Utili all'Organismo e Riduce Cloro e Metalli Pesanti - Made in Italy è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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