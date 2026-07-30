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4/5 (814 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

Cecotec Divertente Macchina Per Waffle Elettrica Gofrestone 3 In 1 3 In 1. 700 W, Piastre Intercambiabili Con Rivestimento Ecologico, Design Circolare, Indicatore Luminoso, Protezione Surriscaldamento è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Bianco
releaseDate 2017-07-20T00:00:01Z
size 23.5 x 29 x 23 cm
unitCount 1

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