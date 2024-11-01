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G3 Ferrari G10095 Idra Bollitore Elettrico in Acciaio, 1.2 Litri, 2200W, Finestra Graduata, Rotazione 360°, Interruttore di Accensione a Rilascio Automatico, Beccuccio con Filtro Removibile
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📋 Descrizione Prodotto

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color Argento
size 1.2 Litri
unitCount 1

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