📋 Descrizione Prodotto

Midea FZ10-17JR Ventilatore a Torre Silenzioso con Telecomando, Ventilatore da Terra Portatile 45W, 90° Oscillazione, Display LED, 3 Velocità e 3 Modalità, Timer 7H, per Casa e Ufficio, 36", Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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