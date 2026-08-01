📋 Descrizione Prodotto

BLACK+DECKER Trapano a percussione a batteria da 18V a 2 velocità con due batterie da 1,5Ah e caricatore da 400mA, coppia di 45Nm, luce da lavoro a LED, BCD003C2K-QW è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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