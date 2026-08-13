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Amazon Basics Base pieghevole per materasso: si monta senza attrezzi, con spazio di conservazione sottostante, per letto singolo, 90 x 190 x 35.5 cm, Nero
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Amazon Basics Base pieghevole per materasso: si monta senza attrezzi, con spazio di conservazione sottostante, per letto singolo, 90 x 190 x 35.5 cm, Nero

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color Nero
releaseDate 2019-12-15T00:00:01Z
size 90 x 190 cm
unitCount 1

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