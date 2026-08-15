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Amazon Basics Sacchetti sottovuoto con Pompa a Mano, Cerniera, Confezione da 6 (2 Jumbo, 2 Grandi, 2 Medi) Molteplici, Trasparente

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📋 Descrizione Prodotto

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color Trasparente
releaseDate 2019-10-30T00:00:01Z
size 6x Combo
unitCount 18

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