📋 Descrizione Prodotto

Tristar Scaldavivande Buffet in Acciaio Inox per Feste e Buffet, 4,2 L, Termostato Regolabile, 3 Contenitori Scaldavivande, Funzione Piastra Riscaldante, 200 W, Argento, BP-6283 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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