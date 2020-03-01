Amazon Basics Ventilatore a Piantana 40 cm, Motore DC, 12 Velocità con Telecomando, 3 Modalità di Brezza, Pale a Doppio Strato, Timer, Efficienza Energetica e Motore DC Silenzioso (28W), Bianco

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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
releaseDate 2020-03-01T00:00:01Z
size 40,01 x 45,01 x 135 cm
unitCount 1

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