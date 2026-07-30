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Logitech Mouse Pad - Studio Series
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Logitech Mouse Pad - Studio Series

Logitech Mouse Pad - Studio Series costa €6.85 su Amazon.it, rispetto a €9.99 di prezzo precedente (risparmio 3.14). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.7 su 5 con 8088 recensioni.

4.7/5 (8088 recensioni)
€6.85 €9.99
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color Grigio
releaseDate 2021-11-26T00:00:01Z
size 23 x 20 cm
unitCount 1

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