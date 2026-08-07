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Logitech G G413 SE Tastiera Meccanica Gaming Full Size

Logitech G G413 SE Tastiera Meccanica Gaming Full Size costa €54.90 su Amazon.it, rispetto a €79.99 di prezzo precedente (risparmio 25.09). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 561 recensioni.

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color Nero
releaseDate 2022-10-10T00:00:01Z
size One Size
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